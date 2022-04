iOS 16 : une fuite laisse entrevoir des nouveautés majeures pour les iPad et iPhone

On apprend en parallèle, cette fois du leaker LeaksApplePro sur iDropnews, que les ingénieurs d'Apple travailleraient à l'intégration d'un nouveau connecteur Lightning sur certains iPhone 14. Ce dernier permettrait des vitesses de transfert équivalentes à celles de l'USB 3.0. Nous passerions ainsi à 4 800 Mbps (contre 480 Mbps actuellement), ce qui permettrait au transfert de fichiers, l'un des points faibles de l'iPhone, de passer un énorme cap.

Cette nouveauté pourrait toutefois ne concerner que les iPhone 14 Pro / Pro Max et se destinerait principalement à accélérer le transfert des fichiers volumineux exploitant le format Apple ProRes. Si la chose se confirme, il pourrait s'agir d'une excellente nouvelle pour les créatifs utilisant leur iPhone pour le tournage de contenus en 4K et souhaitant transférer leurs rushs sur un PC via leur connectique Lightning.