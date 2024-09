Internet va plus vite avec les nouveaux smartphones d'Apple. C'est le constat fait par Speedmart aux États-Unis, qui a mis à l'essai les téléphones Pro de la nouvelle gamme, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Et en menant l'essai avec les opérateurs Verizon (le plus rapide), AT&T et T-mobile, le site a obtenu une amélioration de la vitesse de téléchargement en 5G de 23,7% en moyenne, par rapport à l'iPhone 15 Pro. La vitesse d'upload a aussi elle connu une amélioration.