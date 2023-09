5G : Apple et Qualcomm prolongent leur partenariat avant le lancement de l'iPhone 15

Comme vous le savez peut-être, Apple travaille depuis plusieurs années à la conception de son propre modem 5G. Pour ce faire, l'entreprise américaine a déboursé pas moins d'un milliard de dollars pour acquérir les activités modems d'Intel en 2019. Apple a ainsi récupéré les technologies et les brevets du fondeur, mais aussi 2 200 employés chargés de progresser sur ce chantier stratégique.

Apple n'aime rien d'autre qu'internaliser la fabrication de différents composants pour ne plus dépendre de partenaires extérieurs. C'est en suivant cette ligne de conduite que le constructeur a développé ses propres processeurs ARM, d'abord pour ses iPhone et iPad, puis plus récemment intégrés aux Mac, aux dépens d'Intel.

Le modem des iPhone est aujourd'hui fourni par Qualcomm, et les deux sociétés ont eu maille à partir, avec différentes plaintes déposées devant la justice. En 2019, les deux acteurs majeurs de la tech se sont finalement rabibochés et ont signé un partenariat courant jusqu'à 2024, assurant à Apple la fourniture de modems Qualcomm.

Si l'on pensait que l'iPhone intégrerait enfin un modem conçu par Apple de A à Z à cette échéance, Qualcomm indique aujourd'hui que cela ne sera pas le cas.