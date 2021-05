Apple utilisera ses modems 5G maison à partir de 2023

L'analyste alerte également sur la situation financière de Qualcomm une fois qu'Apple utilisera ses modems maison. Le constructeur californien a passé en 2020 l'ensemble de ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro à la 5G, ce qui représente plusieurs dizaines de millions d'exemplaires écoulés chaque année et autant de modems Qualcomm.

Du côté d'Android, les choses sont plus délicates, avec des ventes de smartphones haut de gamme 5G qualifiées d'« atones ». Qualcomm devra, pour ne pas voir ses revenus fondre comme neige au soleil, être plus agressif sur le marché de l'entrée et du milieu de gamme.

De son côté, Apple pourrait, en internalisant la fabrication des modems, faire baisser les coûts de production de ses iPhone et, à en croire Ming-Chi Kuo, rendre la 5G plus accessible sur des smartphones plus abordables.