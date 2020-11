Qualcomm signe un excellent trimestre porté par les puce 5G destinées à Apple

Ces excellents résultats s'expliquent par le déploiement du réseau 5G partout dans le monde. Les différents constructeurs de smartphones intègrent désormais une puce réseau compatible à la plupart de leurs smartphones milieu et haut de gamme, ce qui a dopé les ventes de Qualcomm.

Apple n'est pas étrangère à cette hausse du chiffre d'affaires. La Pomme a sorti quatre versions de l'iPhone 12, toutes compatibles avec la 5G. Apple a commandé plusieurs dizaines de millions de puces réseau Snapdragon x55 pour faire face à la demande. Selon Steve Mollenkopf, P.-D.G. de Qualcomm, l'impact d'Apple devrait être encore plus visible dans les prochains résultats trimestriels.

Cette croissance devrait logiquement perdurer dans les prochaines années. Après une âpre bataille juridique, Apple et Qualcomm sont parvenus à un accord courant jusqu'en 2023 pour la fourniture de puces réseau. Apple a ensuite pour ambition de remplacer les puces Qualcomm par ses propres modems 5G et a racheté la division d'Intel consacrée aux puces réseaux en 2019 pour avancer plus rapidement sur ce sujet complexe.