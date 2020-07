Qualcomm confirme que l'iPhone 12 ne sera pas disponible en septembre

C’était attendu, mais Qualcomm vient de doucher à nouveau les espoirs de celles et ceux qui espéraient mettre la main sur un iPhone 12 dès le mois de septembre.

Le bilan financier du troisième trimestre de Qualcomm (qui s’occupe de nouveau des modems de l’iPhone) laisse entendre que l’iPhone 12 ne sera pas prêt pour une sortie le mois de son annonce.

iPhone 12 : une sortie à l’automne se dessine

D’autres l’avaient déjà prédit, mais qu’une source de cet acabit vende la mèche tend à confirmer la rumeur. Dans son rapport financier, Qualcomm indique que ses projections ont été revues à la baisse (ou du moins décalées au trimestre suivant) en raison du « report du lancement mondial d’un téléphone 5G ».

Bien sûr, Qualcomm fournit d’innombrables OEM en SoC et en modems. Mais à la vue du calendrier des sorties prochaines, on voit mal quel autre smartphone que l’iPhone 12 pourrait pousser l’entreprise à décaler ses projections.

Contacté par l’agence de presse Reuters, le directeur financier de Qualcomm a indiqué que le report du fameux téléphone 5G n’est pas excessif, et n’est « qu’un glissement du trimestre septembre au trimestre décembre » pour l’entreprise. À noter que « trimestre décembre » couvre ici les mois d’octobre, novembre et décembre, et ne signifie évidemment pas que l’iPhone 12 sera retardé de 3 mois.