5G : Ericsson et Qualcomm vont aider les smartphones à capter plusieurs canaux de fréquences

Par exemple, la France devrait, à terme, privilégier trois bandes de fréquences pour la 5G : la plus lente, mais la plus efficace pour traverser les murs, la bande 700 MHz ; la plus polyvalente, rapide et relativement intéressante en portée, la bande 3400 - 3800 MHz, qui fait l'objet des enchères qui reprendront à la fin du mois ; et enfin la bande identifiée comme étant la pionnière de la 5G, la plus rapide et dans le même temps celle avec la plus faible portée, la bande millimétrique 26 GHz.