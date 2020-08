5G : déjà 3 000 antennes installées en Suisse, mais des moratoires qui se multiplient

En 2019, les trois opérateurs suisses, Swisscom, Sunrise et Salt, ont dépensé 380 millions de francs (un peu plus de 350 millions d'euros), pour pouvoir installer des antennes 5G partout dans la confédération. Le plus puissant, Swisscom, a par exemple déjà installé 745 antennes, bien actives. Mais leur utilisation reste plus secrète. Et leur sollicitation encore plus. « Nous ne communiquons pas de chiffres, mais il s'agit évidemment d'une minorité », indique le porte-parole de l'opérateur quand il s'agit de s'exprimer sur le nombre de clients qui utilisent la 5G.