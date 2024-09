Cependant, Free a fourni des efforts colossaux, matérialisés par de gros investissements, pour rattraper son retard, et pas qu'un peu. Durant la première partie de vie de la 5G en France, la marque d'Iliad avait fait le choix de la 5G MHz, pour couvrir la plus grande partie du territoire possible. L'opérateur rivalise aujourd'hui avec ses concurrents et diffuse une 5G SA dans la plupart des agglomérations du pays.