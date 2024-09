En France, la technologie VoNR arrive à peine, et est d'ailleurs propulsée par Free. Elle se destine à rapidement cohabiter avec d'autres, comme la VoLTE, la voix sur LTE, ou les appels Wi-Fi. Sa fonctionnalité ? Permettre de passer des appels à l'aide du réseau 5G SA, pour offrir aux utilisateurs une meilleure qualité audio, une faible latence et ainsi sortir de la dépendance à la 4G. Voyons ce qui distingue les technologies VoNR, VoLTE et appels Wi-Fi et ce que Free propose à ses abonnés.