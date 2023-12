Free donne accès à la VoLTE et aux appels Wi-Fi à tous ses abonnés : voici ce que ça signifie

Voilà une bonne nouvelle pour les mobinautes abonnés à un forfait Free Mobile, même à ceux qui ont souscrit à la fameuse offre à deux euros ! Depuis cette semaine, le service IMS (VoLTE et VoWiFi) est disponible et inclus gratuitement dans le forfait de l'ensemble des abonnés de l'opérateur. On vous explique comment l'activer si besoin, et surtout ce qu'il peut vous apporter d'utile.