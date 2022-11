Pour démocratiser les appels Wi-Fi, l'ARCEP va diffuser un spot TV

Le régulateur des télécommunications, l'ARCEP, diffuse à compter de ce jeudi 17 novembre un spot vidéo dédié aux appels Wi-Fi sur mobile. La vidéo, d'une vingtaine de secondes, est relayée sur 6play, le service de replay des chaînes M6, W9 et 6ter, pour démocratiser un maximum une fonctionnalité de plus en plus présente dans nos smartphones, mais encore méconnue du grand public.