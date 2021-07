Orange, comme Free, va couper le Wi-Fi partagé de ses box

Aujourd'hui, c'est donc Orange qui « emboîte le pas » à son concurrent. Les utilisateurs et utilisatrices du service Hotspots Wi-Fi d'Orange ont reçu un courriel pour leur expliquer que « le service s'arrêtera à partir du 1er août 2021 et qu'il ne sera plus possible d'accéder aux hotspots WiFi d'Orange ».