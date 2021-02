Mutualisation des réseaux 5G : Orange met fin aux discussions avec Free

Ce que soulève Xavier Niel est intéressant. Cette fameuse différence de fonctionnement paraîtrait presque être un désaveu, mais elle est en réalité le reflet de deux entreprises qui ne jouent pas encore tout à fait dans la même catégorie en raison de leurs positions historiques, et qui ont des stratégies bien différentes. La façon de « délivrer » la 5G aux clients en est la preuve, Orange misant sur les investissements et un réseau plus qualitatif tandis que Free a opéré un repositionnement d'anciennes antennes 4G (du moins dans un premier temps) pour devancer ses concurrents dans la communication, et offrir à ses clients un réseau plus quantitatif.