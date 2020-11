5G : Free entend proposer des offres "au juste prix"

Il est difficile, pour l'heure, d'imaginer voir un Forfait Free à 19,99 euros compatible 4G et 5G, même si rien n'est impossible. Il faut cependant penser au souci de rentabilité qui pèse sur chacun des opérateurs. Au terme des enchères, Free, qui a acquis 70 MHz de fréquences dans la bande 3,5 GHz et remporté l'enchère de positionnement, s'apprête à dépenser 605,10 millions d'euros pour ces fréquences et sur ces quinze prochaines années. "On va venir adresser le marché des entreprises, et encore plus efficacement grâce à la 5G, pour rentabiliser ces investissements, qui sont très importants", a aussi indiqué le directeur général, qui a enfin rappelé que la propriété industrielle du groupe demeurait la fibre optique, où Free enregistre de solides performances depuis plusieurs trimestres.