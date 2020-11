5G : Iliad financé à hauteur de 300 millions par la Banque européenne d’investissement (BEI)

Au total, la BEI a accordé un financement de plus de 1,1 milliard d'euros au groupe Iliad depuis 2009. Iliad promet que le déploiement des réseaux reste « une priorité » pour le groupe, et que 30% du chiffre d'affaires est investi chaque année dans ce but précis. Cela correspond à « un montant cumulé de près de 7,5 milliards d’euros sur les cinq dernières années ».