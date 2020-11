4G : 96% du territoire couvert par au moins un opérateur, le succès du New Deal Mobile

C'est à l'occasion d'un comité de pilotage portant sur la « couverture numérique des territoires », orchestré par la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités, Jacqueline Gourault, et le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, en présence du président de l'ARCEP, Sébastien Soriano, qu'a été fait ce premier bilan du New Deal Mobile.