5G : avant le lancement fin novembre, l'ARCEP crée un observatoire des déploiements

La 5G en France, ce serait une question de jours ou, tout au plus, de semaines. Après la phase d'enchères qui s'est conclue de façon définitive le 20 octobre, certains de nos confrères évoquent une technologie accessible aux clients des opérateurs dès le 18 octobre, pour Le Figaro, et entre le 20 et le 30 novembre, pour Les Echos. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudra pas attendre 2021 pour bénéficier de son offre mobile 5G.