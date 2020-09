Enchères 5G : le coup d'envoi sera donné le 29 septembre !

Cette fois, cela paraît clair : rien ne devrait entraver le calendrier fixé par l'ARCEP. L'autorité administrative indépendante n'a pas cédé aux collectivités et détracteurs qui militaient pour un nouveau report. Lundi, Sébastien Soriano a confirmé que les enchères 5G démarreront le 29 septembre. Une période en faveur de laquelle certains opérateurs, comme Free, et le gouvernement penchaient. "Elles dureront le temps que les différents opérateurs concourent et augmentent les prix pour avoir une quantité de fréquences plus ou moins importante", a poursuivi le président de l'autorité.