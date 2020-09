Les autorités françaises auraient interdit à Free de déployer des équipements 5G Huawei

Durant son intervention, le dirigeant a indiqué que les autorités françaises avaient refusé de délivrer à l'opérateur l'autorisation d'installer des équipements du constructeur chinois.

« Nous n'avons pas été autorisés à déployer des équipements Huawei, à la différence de Bouygues et de SFR. Nous regrettons cette différence de traitement », explique Thomas Reynaud. « Soit certains équipements sont considérés comme dangereux et personne ne peut les utiliser, soit ils ne sont pas considérés comme dangereux et ils peuvent être utilisés par les quatre opérateurs. Cette rupture d'égalité pose problème », ajoute-t-il.

Même si elle se défend de pratiquer « un bannissement total », l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSII) a fortement limité depuis juillet l'utilisation de matériels Huawei en France pour des raisons de sécurité et des soupçons d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

Bouygues Telecom, qui a bâti la moitié de son réseau en utilisant les équipements Huawei, a d'ailleurs récemment annoncé qu'il devrait remplacer près de 3 000 antennes d'ici 2028.