5G : la demande de report de l'appel d'offres par Bouygues Telecom refusée par le Conseil d'Etat

Orange (Ericsson et Nokia) et Free (Nokia), eux, n'ont pas ce problème, puisqu'ils ont rapidement annoncé qu'ils ne comptaient pas sur Huawei pour équiper leur réseau 5G. SFR et Bouygues Telecom vont en revanche devoir faire preuve d'imagination, d'autant plus que les autorisations délivrées par l'ANSSI pour les équipements Huawei ne sont que d'une durée limitée (entre trois et huit ans) et qu'elles ne sont, surtout, pas renouvelables. Ce qui sous-entend donc que la firme de Shenzhen ne pourra plus équiper les réseaux 5G français à partir de 2028.