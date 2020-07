5G : l'UFC-Que Choisir veut que l'État attende les résultats de l'analyse sanitaire de l'agence nationale

Outre le report de la commercialisation de la 5G tant que les résultats de l'étude de l'ANSES ne seront pas tombés et le travaille sur un contrôle du gaspillage de données mobiles, l'UFC-Que Choisir appelle le Premier ministre et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) à strictement encadrer la communication commerciale des opérateurs. "Elle pourrait tout bonnement interdire qu’un opérateur puisse promouvoir dans des campagnes marketing locales une 5G aux débits mirifiques dans des zones où elle sera uniquement fournie via une fréquence ne permettant que des débits au mieux au niveau de la 4G !", suggère-t-elle.