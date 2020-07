Impact environnemental de la 5G : l'État ne demandera pas d'évaluation préalable

Le Sénat l'a confirmé mercredi 1er juillet à l'issue d'une table ronde sur les impacts sanitaires et environnementaux de la 5G : il n'y aura aucune évaluation environnementale préalable avant le lancement des enchères. Et ce à la demande du gouvernement. La direction générale des entreprises du ministère de l'Économie ne devrait rendre les conclusions de sa mission qu'au début du mois de septembre, et celles-ci ne viseront en réalité « qu'à accompagner le développement de la 5G à l'aune des bonnes pratiques internationales », nous explique-t-on du côté du Palais du Luxembourg.