Le Sénat place le numérique au cœur de son plan de relance de l'économie, avec des propositions radicales

Une autre proposition a retenu notre attention, et elle est peut-être celle qui suscitera le plus de débats chez les consommateurs que nous sommes, vous et nous. Dans le prolongement de leur volonté de faire de la donnée « une ressource nécessitant une gestion durable », les sénateurs souhaitent en effet purement et simplement interdire les forfaits mobiles avec de la data illimitée (ou ceux, imagine-t-on, à plus de 100 Go de données) et que devienne obligatoire une tarification au volume (comme si vous étiez en hors forfait pour celles et ceux qui disposent d'une offre non bloquée).