Le 13 octobre, un amendement au projet de loi de finances 2025 a été déposé par Jean-Philippe Tanguy. Ce texte, intitulé « Contribution sur l'utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet » vise à faire payer les géants du Web pour leur utilisation massive des réseaux internet.

Il s'appuie sur le dernier rapport de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, selon lequel plus de la moitié du trafic internet français est généré par seulement cinq acteurs majeurs : Netflix, Google, Meta, Amazon et Akamai. Le député estime qu'il est temps que ces entreprises contribuent financièrement à l'entretien et au développement des infrastructures qu'elles utilisent si intensivement.