Google devrait-elle payer l'infrastructure des réseaux qui lui permettent d'exister ? Étonnamment, la firme est plutôt contre

Bien entendu, les firmes américaines contestent ce possible changement de politique. Google a ainsi expliqué par la voix de Matt Brittin, son président des opérations, qu'un tel revirement mettrait en péril la neutralité du Net européenne, et serait injustifié et dommageable pour les consommateurs. L'idée, selon lui, était déjà évoquée il y a plus de 10 ans, et aucun changement depuis ne justifie qu'elle soit remise au goût du jour.