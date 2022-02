Les opérateurs français veulent faire payer les GAFAM pour utiliser leurs réseaux

Ces propositions visent à « libérer les investissements, accélérer les déploiements au bénéfice des territoires, de la relance et de l’emploi, dans un cadre concurrentiel équitable, responsable pour l’environnement et l’inclusion de tous les publics ». Et la proposition 12 risque de faire parler d'elle.

Dans la section dédiée aux problématiques liées à l'innovation et à la transition écologique, la FFT explique vouloir « établir les conditions et modalités d’une juste contribution économique et technique des grands fournisseurs de contenus aux coûts des réseaux afin d’assurer leur soutenabilité économique et environnementale ».

En d'autres termes, les opérateurs télécoms français souhaitent être rétribués par les géants de la tech, dont l'utilisation des services représente un impact fort sur leurs infrastructures.