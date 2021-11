Les opérateurs européens veulent faire participer financièrement les GAFAM au déploiement de la 5G et de la fibre

C'est le principal sujet abordé dans la lettre des patrons des opérateurs : l'idée de rééquilibrer la relation entre l'écosystème numérique européen, qu'ils représentent, et les géants mondiaux des nouvelles technologies. « Une part importante et croissante du trafic réseau est générée et monétisée par les grandes plateformes technologiques, rappellent les opérateurs, mais cela nécessite un investissement et une planification contenus et intensifs du réseau par le secteur des télécommunications. »