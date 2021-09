Les maires s’élèvent contre la proposition de modification des taxes sur les antennes mobiles

La première piste consiste en une imposition au site, et non plus à la technologie. Si l'on se fie au rapport, cette proposition simplifierait le dispositif local pour les opérateurs et diminuerait le nombre d'équipements à déclarer, pour ainsi davantage maîtriser la progression de la taxe, dont la hausse serait trop brutale. Selon l'IGF, cette option défavoriserait les opérateurs les plus récents. La seconde proposition issue du rapport tient en un plafonnement de l'IFER radio, et la dernière consiste à baser l'imposition sur le chiffre d'affaires des services mobiles des opérateurs télécoms.