5G : le bilan de l'attribution de fréquences de la bande cœur après l'enchère de positionnement

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a publié, mercredi en fin de journée, le résultat final de la procédure de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz. Celui-ci arrive après la deuxième et dernière phase, l'enchère dite "de positionnement", qui a eu lieu le 20 octobre 2020 et qui a succédé à l'enchère principale, qui s'est tenue du 29 septembre au 1er octobre, d'ailleurs largement commentée sur Clubic.