Enchères 5G : statu quo entre les opérateurs avec des enchères qui grimpent fort, le bilan de ce jour 2

Ce serait presque une surprise. Alors que seul Orange s'était positionné sur un nombre de blocs qui aurait pu déstabiliser ses concurrents, les trois autres opérateurs ont serré les dents et aligné les millions d'euros sur la table, pour le plus grand bonheur de l'État. Car il s'agit maintenant de se disputer la deuxième place, telle une équipe de Ligue 1 face à l'intouchable PSG. La grande question que l'on se pose est : jusqu'où les opérateurs pourront monter ? Un SFR très endetté ou un Free en mal de trésorerie peuvent-ils se permettre de tels surcoûts ? Les réponses ne devraient plus tarder.