Orange : un forfait 5G avec data illimitée pour 80 euros par mois pourrait être bientôt lancé

Aujourd'hui, Orange propose une gamme de six forfaits mobiles, qui se distinguent notamment par leur enveloppe data : 100 Mo, 5 Go, 10 Go, 70 Go, 80 Go et 120 Go. Ce dernier forfait, qui reste à ce jour le plus important de la gamme, est accessible au tarif de 64,99 euros par mois (et 49,99 euros par mois pour les clients Open), sans compter la réduction mensuelle de 15 euros des douze premiers mois.