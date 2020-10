Orange dévoile ses premiers forfaits 5G de 39,99€ à 94,99€ par mois

Orange a décroché le gros lot lors de la partie majeure des enchères 5G , celle qui plaçait directement les opérateurs en compétition, en décrochant le plus de blocs supplémentaires 10 MHz sur la bande de fréquences (3,4 - 3,8 GHz) qui sera la première à être commercialisée. Comme l'annonce l'opérateur sur son site, on sait désormais que le réseau mobile de cinquième génération sera lancé à la fin de l'année 2020, probablement au mois de décembre. Mais les premiers forfaits 5G sont d'ores et déjà disponibles.

Lorsque vous vous rendez sur le site d'Orange dans la partie « Choisir un forfait mobile », vous verrez désormais deux blocs cohabiter. Le premier, avec les forfaits 4G, allant de 100 Mo de data pour 7,99 euros par mois (4,99 euros pour les clients Open) à 80 Go de data pour 44,99 euros par mois (34,99 euros pour les clients Open). Mais ce qui nous intéresse, c'est l'apparition du second bloc, celui des « forfaits 4G compatibles 5G ». Quatre offres sont proposées par Orange.