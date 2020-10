Déploiement de la 5G : la Corée du Sud n°1 mondial, la Suisse leader pour l'Europe

Si la Suisse obtient une belle deuxième place, il va être difficile de la tenir. La méthode de calcul fondée en partie sur la couverture avantage en effet à court terme les pays à faible superficie. De plus, les opérateurs suisses se heurtent de plus en plus à des barrières législatives pour déployer la 5G, sous fond de sentiment anti-5G et de crainte pour la santé et la sécurité.

De son côté, la France est quasiment inexistante dans le classement, bien loin derrière ses voisins européens. Il n'existe pas encore de réseau 5G commercial dans l'Hexagone, mais la fin récente de la procédure d'enchères des bandes de fréquence devrait être synonyme de déploiement accéléré au cours des prochains mois.