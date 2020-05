Samsung, déjà premier vendeur de smartphones 5G dans le monde

La 5G est encore balbutiante, sinon en cours de déploiement dans de nombreux pays du globe. Mais les constructeurs de smartphones n’ont pas hésité à prendre de l’avance en concevant, très tôt, des appareils compatibles.

À ce petit jeu, Samsung a été parmi les premiers à se jeter à l’eau, avec le Galaxy S10+ 5G. Et selon les informations du quotidien The Korea Herald, la firme sud-coréenne est déjà première au podium des plus gros vendeurs de mobiles 5G.