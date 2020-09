Samsung lance le Galaxy S20 FE : un nouveau venu disponible en France avec un Snapdragon 865

Du reste, la fiche technique des deux modèles ne diffère pas. Conformément à nos attentes, nous y retrouvons un écran (plat) AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition FHD+ sur 120 Hz. 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 1 To) sont inclus, tout comme une batterie de 4 500 mAh rechargeable à 25 W (adaptateur secteur compatible vendu séparément) en filaire ou à 15 W sans-fil. Ajoutons que le smartphone est certifié IP68.