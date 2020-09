Xiaomi présentera les Mi 10T le 30 septembre à 14h

Xiaomi Mi 10T : à quoi faut-il s’attendre ?

Du Xiaomi Mi 10T Pro, on sait déjà presque tout. Mais son petit frère semble avoir la carapace plus résistante aux fuites jusqu’à présent.

Conformément aux années précédentes, Xiaomi devrait offrir à ses nouveaux smartphones un positionnement plus milieu de gamme. Mais des rumeurs font toutefois état d’une sacrée inflation par rapport au Mi 9T Pro, lancé l’année dernière à 429€. Une tendance qui suit finalement ce que le constructeur chinois avait amorcé avec les Mi 10 et Mi 10 Pro, respectivement commercialisés à 799€ et 999€.