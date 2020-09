Xiaomi Mi 10T Pro : le smartphone sera vendu 699€ en Europe

D’après la photographie partagée par le leaker, le Xiaomi Mi 10T Pro sera vendu en Europe au prix de 699€. Une tarification raisonnable, pour un smartphone — rappelons-le — équipé d’un écran (LCD) 144 Hz, d’un Snapdragon 865 et d’un capteur photo principal de 108 mégapixels.

Se dessine déjà une sorte de duel entre le nouveau-né des usines Xiaomi et le futur Samsung Galaxy S20 Fan Edition, que le Sud-Coréen devrait présenter le 23 septembre prochain. De ce que l’on en sait, ce dernier sera également positionné autour des 700€ sur le Vieux Continent.

Toujours est-il que nous sommes suspendus à l’annonce d’une date de sortie, mais aussi à davantage de détails concernant le Mi 10T — qui s’est fait jusqu’ici plus discret. Selon toute logique, ce modèle devrait s’avancer à un prix plus doux, sans doute entre 500 et 600€.