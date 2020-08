Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra : résumé des annonces anniversaire de Xiaomi

Le reste de l’horlogerie interne évolue peu. Xiaomi reste sur un Snapdragon 865, 8 à 16 Go de LPDDR5, et jusqu’à 512 Go de stockage en UFS 3.1. LA batterie conserve sa capacité de 4 500 mAh mais bénéficie désormais d’une compatibilité à la recharge, tenez-vous bien, de 120 W ! En d’autres termes, le smartphone serait en mesure de récupérer 41 % d’autonomie en 5 minutes, et de passer de 0 à 100 % en 23 minutes seulement. Sans fil, le smartphone s’offre aussi de la recharge rapide à 50W. Plus que la majorité des smartphones via une recharge filaire. Un bon en avant, permis notamment par l’utilisation (c’est une première, précise Xiaomi) d’une batterie lithium-ion intégrant des éléments au graphène, offrant une bien meilleure conductivité.