Pour couronner le tout, le Xiaomi 15 Ultra devrait être équipé de deux caméras téléobjectifs. Si le module de 200 Mpx sera sans aucun doute le principal argument de vente du fabricant, notons qu'il proposera également un module 3x de 50 Mpx. Pour information, il s'agira du même qui équipera les deux autres téléphones de la série, à savoir les Xiaomi 15 et 15 Pro. Enfin, les différents bruits de couloir convergent vers la présence de la puce Snapdragon 8 Gen 4 au sein des trois modèles, qui devrait d'ailleurs jouir d'une puissance boostée lors du traitement des images.

À l'instar des précédents modèles, le Xiaomi 15 Ultra serait annoncé lors d'un événement distinct. Cependant, celui-ci aura lieu en janvier 2025 et non au mois de février, comme ce fut le cas l'année dernière. Les Xiaomi 15 et 15 Ultra seront quant à eux officialisés durant les prochains jours, probablement avant la fin du mois d'octobre.