Le Xiaomi 14 Ultra commence déjà à faire parler de lui

Concluons avec une bonne nouvelle : à l'instar de son prédécesseur, la sortie du Xiaomi 14 Ultra serait bel et bien prévue à l'international, y compris à Taïwan, en Russie et en Turquie (bien que cela soit plus incertain pour ce dernier). Son annonce devrait avoir lieu au deuxième trimestre de l'année prochaine, soit plus précisément au mois d'avril 2024.