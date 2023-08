Le nouveau smartphone pliable de Xiaomi sera exclusif à la Chine

La marque coréenne a d'ailleurs dévoilé tout récemment le Galaxy Z Fold5, dont vous pouvez retrouver le test sur Clubic, et continue de dominer le marché de la tête et des épaules.

Xiaomi propose aussi ses propres smartphones pliants, avec le tout dernier Xiaomi Mi Fold 3. Ce téléphone reprend grosso modo les bases de design posées par Samsung avec la gamme S Fold, et propose un téléphone qui s'ouvre sur le côté, pour laisser place à un affichage de 8,03 pouces AMOLED, comparable à celui d'une petite tablette tactile. Un écran de 6,56 pouces AMOLED est, lui aussi, présent en façade, pour accéder à ses notifications, messages et accomplir de nombreuses tâches qui ne requièrent pas l'écran XXL intérieur.

La partie photo se compose d'un objectif avant 20 mégapixels, et d'un bloc arrière incluant un capteur 50 mégapixels, un ultra grand-angle 12 mégapixels, un téléobjectif avec zoom 3,2x de 10 mégapixels, et enfin un zoom périscopique 5x de 10 mégapixels.

Le tout tourne sous le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, avec au minimum 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans oublier les versions 512 Go de disque flash et 16 Go de RAM.