Xiaomi lance son nouveau smartphone pliant, le MIX Fold 3

Le Xiaomi MIX Fold 3 est proposé dès aujourd'hui en trois versions sur le territoire chinois : 12 Go de RAM/256 Go de stockage, 16 Go de RAM/520 Go de stockage et 16 Go de RAM/1 To de stockage. Ces variantes sont respectivement commercialisées aux tarifs de 8 999 yuans (1 200 dollars), 9 999 yuans (1 380 dollars) et 10 999 yuans (1 514 dollars). Les acheteurs ont qui plus est le choix entre deux coloris : Star Gold et Moon Shadow Black.