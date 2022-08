MIX Fold 2 : Xiaomi va bientôt annoncer son deuxième smartphone pliant

Plusieurs bruits de couloir nous en apprennent déjà un peu plus sur ce nouveau smartphone pliant signé Xiaomi. Côté design, l'appareil devrait s'inspirer de celui du Samsung Galaxy Z Fold 3, avec un écran sur la face avant une fois le téléphone replié. Cette dalle devrait posséder une taille de 6,5 pouces, soit une surface d'affichage suffisante pour gérer ses notifications du quotidien et envoyer quelques messages.

Une fois déplié, le MIX Fold 2 pourrait proposer une taille d'écran de 8 pouces. La fréquence d'affichage aurait été améliorée par Xiaomi et passerait de 60 Hz pour le précédent modèle à 120 Hz. Le constructeur aurait par ailleurs opté pour la technologie d'écran LPTO afin de faire varier le taux de rafraîchissement selon les usages, dans le but de préserver l'autonomie.

Pour la fiche technique, les informations sont plus maigres, mais l'on se doute que le constructeur aura recours au Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. La puce mobile est la plus puissante du fabricant américain actuellement disponible et équipe déjà un grand nombre de flagships.

Il ne reste désormais plus qu'à attendre quelques heures pour connaître les derniers détails sur ce prochain smartphone pliant Xiaomi, mais aussi pour savoir si une commercialisation en Europe est prévue.