Le Xiaomi MIX Fold 2, le smartphone pliable de Xiaomi, va voir le jour très prochainement

Côté processeur, le smartphone pliable opterait pour la Snapdragon 8 Gen 1 , l’une des puces les plus puissantes du marché qui équipe d’ailleurs ses Xiaomi 12 et 12 Pro . Question batterie, il se murmure que le Xiaomi Mi MIX Fold 2 aurait une capacité plus importante que son aîné, qui est de 5 020 mAh. Aucun chiffre n’a cependant été avancé. Même son de cloche du côté de la charge rapide, qui irait encore plus vite que celle de 67 W du premier modèle. En plus du MIX Fold 2, Xiaomi envisagerait également de commercialiser un MIX Flip, pour tenter de marcher sur les plates-bandes du Samsung Galaxy Z Flip .