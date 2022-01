Pixel Fold : Google n'oublie pas son futur pliable si on en croit les ligne du code d'Android

L’un des schémas affiche en effet un smartphone pliant ouvert en mode tablette estampillé d’un joli logo Google. Des images qui pointent vers un téléphone plus compact et plus petit que le Galaxy Fold 3 , mais plus large et carré que l’Oppo Find N . Selon les estimations de 9to5Google, l’écran du Pixel Fold devrait avoir une diagonale d'environ 7,8 pouces contre 7,1 pour le Find N.