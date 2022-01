Un smartphone Google Pixel pliant se montre sur Geekbench

Outre le fait que ce smartphone existe au moins en test et en interne chez Google, nous découvrons via le benchmark qu'il serait équipé d'un processeur de huit cœurs cadencés (par paire) à 2.8GHz, 2.25GHz et 1.8GHz. Côté GPU, le Pipit serait équipé d'un ARM Mali G78 . De même, le smartphone profiterait de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage interne, sans doute pour deux modèles différents.