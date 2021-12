Qu'est-ce qu'Android 12L qui se lance en bêta cette semaine ?

Disponible à l'essai depuis hier au travers d'une première bêta en bonne et due forme, Android 12L ambitionne d'améliorer l'expérience d'utilisation et le multitâche sur tablettes, et plus globalement sur les appareils Android (pliants ou non) disposant d'écrans plus grands que la moyenne.

Comme le précise The Verge, cette bêta reste encore assez tournée vers les développeurs, mais elle permet tout de même d'avoir une meilleure idée de ce que propose Android 12L… qui s'était jusque là surtout montré au travers d'une simple developer preview.