Le Google Pixel Fold sera probablement lancé avant la fin de l'année

L'indiscrétion provient cette fois-ci de David Naranjo, directeur du cabinet Display Supply Chain Consultant. Souvent bien informé, il a publié sur Twitter un tableau récapitulant les smartphones déjà sortis ou en préparation qui sont équipés d'une dalle LTPO OLED produite par Samsung Display. Dans le lot, on retrouve des appareils connus comme le Galaxy Z Fold 3 , l'iPhone 13 Pro , l'Oppo Find X3 Pro ou le OnePlus 9 Pro , et d'autres qui n'ont pas encore été présentés. Le Pixel 6 Pro et le Pixel Fold en font partie, et ils sont tous deux listés avec une date de sortie au quatrième trimestre 2021.