Plus de surprise, les Google Pixel 6 et 6 Pro s'exposent dans la vitrine du Google Store de New-York

On y aperçoit les smartphones en deux coloris, crème et orange, avec une indication de sortie pour l'automne 2021, conformément aux attentes (on peut tabler sur une commercialisation courant octobre). Le QR Code renvoie vers la page du Google Store en ligne.

Une communication très intéressante alors que tous les autres constructeurs, excepté peut-être OnePlus, essaient d'en dire et d'en montrer le moins possible sur leurs produits avant leur présentation officielle.

Rappelons que la plupart des spécifications techniques des appareils ont déjà fuité. On sait par exemple que le Pixel 6 Pro devrait être équipé d'un écran 1440p et 120 Hz, d'une batterie de 5000 mAh et d'un téléobjectif avec zoom optique jusqu'à 4x. L'une des grandes attractions sera la puce Tensor développée en partenariat avec Samsung.